В Минпросвещения опровергли информацию об обязательном показе «Колобка» в школах
Информация о якобы обязательном просмотре фильма в школа фильма «Колобок» не соответствует действительности. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Минпросвещения РФ.
Сообщения об организации для школьников 1–9 классов обязательного просмотра кинофильма появились в ряде СМИ и в социальных сетях.
В министерстве указали, что подобные публикации - фейк. Каких-либо распоряжений или нормативных документов об обязательном просмотре фильма ведомство не издавало.
Ранее телеведущий Эдуард Петров рассказал, что правовая редакция телеканала «Россия 24» обратится в Следственный комитет РФ из-за травли и угроз, которым подверглась съёмочная группа фильма «Последний богатырь. Колобок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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