Союз потребителей призвал при покупке школьной формы проверять ярлычки

Алексей Койтов в пресс-центре НСН обратил внимание на уязвимые места маркетплейсов и связанные с ними риски — особенно когда речь идёт о покупке товаров для детей. 

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН дал практические рекомендации, как снизить вероятность приобретения небезопасной продукции, и подчеркнул важность проверки документов и репутации продавца при выборе детской и школьной одежды.

В Роскачестве объяснили, что регулирует ГОСТ школьной формы
«В этом году количество заказов на маркетплейсах в России превысит число живущих на Земле людей — 4,5 миллиарда заказов по итогам I полугодия. К концу года получится под 10 миллиардов заказов. Рынок развивается, он нужен и важен, но из‑за недостаточного регулирования там много пробелов, от которых нам нужно уворачиваться. При покупке школьной одежды и любых детских товаров на маркетплейсе советую не полениться и посмотреть не только отзывы, но и документы, подтверждающие сертификацию. Если их нет, а продавец — непонятный, работает без году неделя, лучше ничего не покупать у него для своих детей», — сказал собеседник НСН.

Ранее заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева сказала в пресс-центре НСН, что переток спроса из традиционных магазинов школьной формы в интернет‑торговлю — уже устоявшийся тренд.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru
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