От 15 тысяч рублей: Цена комплекта школьной формы выросла на 9%

Татьяна Виноградова в пресс-центре НСН рассказала, сколько сегодня стоит базовый комплект школьной формы и как изменился его ценник за год. 

Исполнительный директор Тверской швейной фабрики Татьяна Виноградова в пресс-центре НСН детально расписала состав комплектов для учеников разных возрастов и полов, обратив внимание на нюансы комплектации в зависимости от класса.

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«В этом году стоимость комплекта школьной формы обойдётся родителям от 15 тысяч рублей. Стоимость комплекта выросла примерно на 9%. Возьмём в пример мальчика — ученика 4-го класса. В комплект формы входят: пиджак, брюки, три сорочки (одна белая парадная и две голубые), галстук и значок. Для девочки 1–3 классов в комплект входят: жакет, юбка, сарафан, три блузки. У учащихся 4–5 классов вместо сарафана будет жилет. У старших детей — жакет и юбка. В этом году по поручению губернатора в комплект первоклассника добавилась спортивная форма — это пилотный проект. Спортивный костюм идёт дополнительно», — сказала собеседница НСН.

Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН дал практические рекомендации, как снизить вероятность приобретения небезопасной продукции, и подчеркнул важность проверки документов и репутации продавца при выборе детской и школьной одежды.

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ФОТО: ТАСС/Григоров Гавриил
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