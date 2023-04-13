Армия России поразила позиции ВСУ на Донецком направлении термитными снарядами

Российские военные поразили с помощью термитных снарядов огневую позицию украинских войск на Донецком направлении. Кадры атаки публикует РИА Новости.

СМИ: Потери ВСУ могут превышать 130 тысяч человек

Как отмечает агентство, такие снаряды — наиболее распространенный вид зажигательного оружия. Его основным поражающим фактором выступает тепловая энергия: при разрыве боевая зажигательная смесь воспламеняется, достигая температуры горения до 2300-2700 градусов. После удара термитными снарядами возникает пожар, который невозможно потушить.

Ранее руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские штурмовики Су-25 уничтожили украинские штурмовые группы в Краснолиманском районе, напоминает RT.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил об уничтожении двух разведгрупп ВСУ на южно-донецком направлении, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:РегионыВСУСпецоперацияВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры