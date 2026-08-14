Небывалый процент должников среди представителей бизнеса объясняется дорогими кредитами, шатким положением экономики и падением индекса Мосбиржи. Пока положение нельзя назвать критичным, но ситуация может стать достаточно серьезной к следующему лету. Об этом НСН заявил финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев.

Бизнес в России обновил рекорд по числу должников: больше чем каждый четвертый заемщик не платит банку вовремя. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Так, на 1 июля просроченные долги были более чем у 196 тысяч компаний и ИП — это 27,6% всех, кто брал кредиты. Чаще всего не платят индивидуальные предприниматели: среди них свыше 133 тысяч должников. Разуваев объяснил, с чем связан такой показатель.

«Во-первых, кредиты сейчас дорогие. Во-вторых, положение в экономике не самое благоприятное, если не брать в расчет оборонный сектор. У нас все деньги завязаны на СВО, а все остальные отрасли находятся в минусе. Кроме того, люди стали беднее за счет падения индекса Мосбиржи в текущем году, чего никто не ожидал. Пока что положение нельзя назвать критичным, банковским кризисом нас пугали еще три года назад, но если все пойдет нынешними темпами, то к лету следующего года ситуация может стать достаточно серьезной», — сказал Разуваев.