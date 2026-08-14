Экономист объяснил рекордное число предпринимателей-должников
Чаще всего должниками становятся индивидуальные предприниматели, у которых нет таких возможностей, которыми располагает крупный бизнес.
Небывалый процент должников среди представителей бизнеса объясняется дорогими кредитами, шатким положением экономики и падением индекса Мосбиржи. Пока положение нельзя назвать критичным, но ситуация может стать достаточно серьезной к следующему лету. Об этом НСН заявил финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев.
Бизнес в России обновил рекорд по числу должников: больше чем каждый четвертый заемщик не платит банку вовремя. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Так, на 1 июля просроченные долги были более чем у 196 тысяч компаний и ИП — это 27,6% всех, кто брал кредиты. Чаще всего не платят индивидуальные предприниматели: среди них свыше 133 тысяч должников. Разуваев объяснил, с чем связан такой показатель.
«Во-первых, кредиты сейчас дорогие. Во-вторых, положение в экономике не самое благоприятное, если не брать в расчет оборонный сектор. У нас все деньги завязаны на СВО, а все остальные отрасли находятся в минусе. Кроме того, люди стали беднее за счет падения индекса Мосбиржи в текущем году, чего никто не ожидал. Пока что положение нельзя назвать критичным, банковским кризисом нас пугали еще три года назад, но если все пойдет нынешними темпами, то к лету следующего года ситуация может стать достаточно серьезной», — сказал Разуваев.
По словам экономиста, ИП чаще всего становятся должниками, потому что у них нет таких возможностей, как у крупного бизнеса.
«Крупный бизнес имеет возможность как угодно рефинансироваться, он VIP-клиент банков, у него есть ряд других преимуществ, в крайнем случае он может порезать дивиденды, а у индивидуальных предпринимателей таких возможностей нет», — добавил экономист.
В заключение Разуваев перечислил основные трудности, с которыми сталкиваются предприниматели при обслуживании кредитов?
«Основные сложности для предпринимателей — это резкое падение спроса и дорогие деньги, то есть невозможность рефинансироваться по более низким ставкам, на что многие надеялись. Кроме того, заначка, вложенная в российские акции, стала меньше», — подчеркнул он.
Ранее директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский заявил, что для некоторых заемщиков кредитные каникулы ничего не дадут, да и банки неохотно дают деньги бизнесу.
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