Центробанк: Внешний долг РФ на 1 июля составил $313,83 млрд

Внешний долг России по состоянию на 1 июля составил $313,83 млрд. Об этом со ссылкой на Центробанк РФ сообщает RT.

Минэкономразвития: Инфляция в России стабилизировалась

Как отметил регулятор, данный показател на 2,1% или на $6,5 млрд долларов выше показателей на начало текущего года.

«Наиболее существенно выросли внешние обязательства прочих секторов и банковской системы», - говорится в сообщении.

Ранее экономист Юрий Твердохлеб заявил, что сокращение золотых резервов, о котором сообщил Центробанк РФ, может произойти в любой стране, у которой имеется золотой запас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Михаил Кутузов
ТЕГИ:ГосдолгРоссияЦентробанк

Горячие новости

Все новости

партнеры