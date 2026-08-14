Центробанк: Внешний долг РФ на 1 июля составил $313,83 млрд

Как отметил регулятор, данный показател на 2,1% или на $6,5 млрд долларов выше показателей на начало текущего года.

«Наиболее существенно выросли внешние обязательства прочих секторов и банковской системы», - говорится в сообщении.

Ранее экономист Юрий Твердохлеб заявил, что сокращение золотых резервов, о котором сообщил Центробанк РФ, может произойти в любой стране, у которой имеется золотой запас, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».