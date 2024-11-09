В Пятигорске произошел взрыв в многоэтажке
Утром 9 ноября в одном из многоквартирных домов в Пятигорске произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, в результате взрыва погиб мужчина. Известно, что еще одна женщина находится в тяжелом состоянии.
«В многоквартирном доме в жилом комплексе "Курортный" по улице Тольятти произошел, предположительно, взрыв газа", - написал в своем Telegram-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.
Отмечается, что спецслужбы уже локализовали пожар, возникший в результате взрыва. Из здания эвакуировали людей.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в результате взрыва газа в многоэтажке в Воронежской области погиб один человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru