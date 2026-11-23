Экс-президент Сербии Вучич заявил, что ему угрожали убийством
23 ноября 202613:32
Алексей Филимонов
БЫвший президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink заявил, что в течение 22 ноября получил тяжелейшие угрозы убийством.
«Я получил... ясное и недвусмысленное послание, что буду ликвидирован», - сказал политик.
Он не стал раскрывать подробности, добавив лишь, что ему «не к кому обращаться, так как полиции не существует».
Ранее Вучич ушёл в отставку с поста президента Сербии, передав обязанности главы государства спикеру парламента Ане Брнабич, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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