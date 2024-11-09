В столичной пятиэтажке прогремел взрыв, пострадали трое детей
9 ноября 202420:24
Взрыв газа прогремел в пятиэтажке на севере Москвы, сообщает Telegram-канал 112.
Взрыв прогремел на пятом этаже, в результате чего начался пожар. На месте работают экстренные службы.
По данным СМИ, пострадали как минимум трое детей, среди которых полугодовалый ребенок.
Ранее в одном из многоквартирных домов в Пятигорске произошел взрыв, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru