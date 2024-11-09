В столичной пятиэтажке прогремел взрыв, пострадали трое детей

Путин поздравил композитора Пахмутову с 95-летием Правительство Курской области утвердило порядок предоставления выплат жителям региона, чье жилье пострадало в результате атак ВСУ Роста заболеваемости энтеровирусной инфекцией, в том числе вирусом Коксаки в РФ не будет Дочь Вячеслава Тихонова Анна выступила против использования образа ее отца для съемок продолжения истории о Штирлице Сильная магнитная буря обрушилась на Землю