В столичной пятиэтажке прогремел взрыв, пострадали трое детей

Взрыв газа прогремел в пятиэтажке на севере Москвы, сообщает Telegram-канал 112.

В пятиэтажке Вологды прогремел взрыв

Взрыв прогремел на пятом этаже, в результате чего начался пожар. На месте работают экстренные службы.

По данным СМИ, пострадали как минимум трое детей, среди которых полугодовалый ребенок.

Ранее в одном из многоквартирных домов в Пятигорске произошел взрыв, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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