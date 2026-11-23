Советская черта: Чем работники-пенсионеры выигрывают у молодежи
У старшего поколения сохранилась еще советская черта: они очень легко идут на обучение, любят учиться. И работодатели должны этим пользоваться, сказал в пресс-центре НСН Валерий Рязанский.
Стоит обратить внимание на ту часть пенсионеров, которые своим опытом могут приносить пользу на предприятиях, занимающихся импортозамещением, сказал в пресс-центре НСН председатель президиума центрального правления Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский.
«На территории страны стали появляться крупные промышленные предприятия — на Севере, на Дальнем Востоке, в Приморье, — которые требуют много квалифицированной рабочей силы. Мне кажется, стоит обратить внимание на ту часть пенсионеров, которые своим опытом могут приносить пользу на предприятиях, занимающихся импортозамещением. Нужно заниматься переподготовкой и переквалификацией людей. У старшего поколения сохранилась еще советская черта: они очень легко идут на обучение, любят учиться. И работодатели должны этим пользоваться: они могут получить подготовленных квалифицированных специалистов, способных работать и в современном цифровом мире», — сказал собеседник НСН.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в пресс-центре НСН рассказала, что граждане старше 50 лет могут бесплатно освоить новую специальность, и отметила, что на практике представители старшего поколения уверенно осваивают даже IT‑направления.
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