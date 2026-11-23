Он отметил, что какой-либо реакции от Киева по данной инициативе Москва не получала, а заявления украинских властей скорее свидетельствуют о нежелании продолжать подобную практику.

«Даже в отсутствие пока готовности киевского режима... наши военные героически продолжают усилия по оказанию помощи гражданам в эвакуации из этой опасной зоны», - добавил представитель Кремля.

Ранее американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поддержали предложение президента РФ Владимира Путина распространить опыт гуманитарной миссии в Алешках на Константиновку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

