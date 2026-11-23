HR-эксперт: Пенсионерам стали чаще предлагать работу из-за ненадежности зумеров
Работодатели все чаще приглашают на работу пенсионеров, потому что зумеры сегодня не всегда готовы работать, часто меняют места работы и так далее, сказала в пресс-центре НСН Зулия Лоикова.
Работодатели все чаще стали смотреть в сторону более зрелых соискателей на фоне ненадежности молодого поколения, заявила в пресс-центре НСН HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова.
«Работодатели смотрят в сторону более зрелых соискателей, даже пенсионного возраста. Дискриминация все равно, конечно, присутствует. На такой расширенный взгляд повлияли сегодняшние зумеры, которые не всегда готовы работать, часто меняют места работы и так далее. Получается, что в ситуации дефицита кадров компании стали чаще приглашать зрелых специалистов, снимая негласные возрастные фильтры и предлагая более гибкие форматы занятости в зависимости от отраслей», — сказала собеседница НСН.
Ранее председатель президиума центрального правления Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский заявил в пресс-центре НСН, что семь‑восемь лет назад в России было достаточно большое число работающих пенсионеров — порядка 14-15 миллионов человек, сейчас их 7,5-8 миллионов.
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