Стало известно, сколько миллионов пенсионеров вынуждены продолжать работать
В России есть пенсионеры, которые продолжают работать не ради увеличения пенсий на несколько тысяч рублей, но есть и те, кто просто вынужден продолжать трудовую деятельность, сказал НСН Валерий Рязанский.
Около 3-3,5 миллиона пенсионеров в России вынуждены продолжать работать, так как пенсия не позволяет обеспечить благополучную жизнь, сказал в пресс-центре НСН председатель президиума центрального правления Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский.
«Всю аудиторию работающих пенсионеров я бы разделил на несколько категорий. Первая категория — высокооплачиваемые пенсионеры, которые работают не для того, чтобы увеличить пенсию на несколько тысяч рублей: для них пенсия не имеет принципиального значения. Как правило, они задействованы в научных и академических кругах — это люди с достаточно серьезным уровнем образования. Вторая категория — пенсионеры, которым работа необходима, потому что пенсия не позволяет обеспечить благополучие. На семейном бюджете болезненно сказываются темпы инфляции. Думаю, это примерно 3-3,5 миллиона человек, которые вынуждены работать. Именно эта группа и составляет главную мотивационную часть для повышения пенсий», — сказал собеседник НСН.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в пресс-центре НСН рассказала, что граждане старше 50 лет могут бесплатно освоить новую специальность, и отметила, что на практике представители старшего поколения уверенно осваивают даже IT‑направления.
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