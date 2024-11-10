Собянин: ПВО сбили 32 дрона ВСУ над столицей
Утром 10 ноября российские силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, большая часть дронов была ликвидирована в Домодедове, Раменском и Коломне.
До этого сообщалось о более, чем 20 сбитых БПЛА ВСУ над столичным регионом, передает «Радиоточка НСН».
Атака ВСУ на Москву утром 10 ноября стала самой массовой с момента начала спецоперации.
Ранее RT сообщил, что после атаки БПЛА в одном из гаражных кооперативов в городе Сосенский Козельского района Калужской области произошел пожар.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru