Собянин: ПВО сбили 32 дрона ВСУ над столицей

По его словам, большая часть дронов была ликвидирована в Домодедове, Раменском и Коломне.

До этого сообщалось о более, чем 20 сбитых БПЛА ВСУ над столичным регионом, передает «Радиоточка НСН».

Атака ВСУ на Москву утром 10 ноября стала самой массовой с момента начала спецоперации.

Ранее RT сообщил, что после атаки БПЛА в одном из гаражных кооперативов в городе Сосенский Козельского района Калужской области произошел пожар.

