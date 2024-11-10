Собянин: ПВО сбили 32 дрона ВСУ над столицей

Утром 10 ноября российские силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Десятки дронов: ВСУ совершили самую массовую атаку на Москву

По его словам, большая часть дронов была ликвидирована в Домодедове, Раменском и Коломне.

До этого сообщалось о более, чем 20 сбитых БПЛА ВСУ над столичным регионом, передает «Радиоточка НСН».

Атака ВСУ на Москву утром 10 ноября стала самой массовой с момента начала спецоперации.

Ранее RT сообщил, что после атаки БПЛА в одном из гаражных кооперативов в городе Сосенский Козельского района Калужской области произошел пожар.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиАтакаМоскваСергей Собянин

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