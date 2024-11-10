Над Брянской областью уничтожили три беспилотника

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава Брянской области Александр Богомаз.

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Беспилотники были самолетного типа. Губернатор указал, что пострадавших и разрушений нет.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее боец отбил рукой украинский беспилотник и спас восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Российская АрмияПВОВСУБеспилотники

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