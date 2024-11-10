Над Брянской областью уничтожили три беспилотника
10 ноября 202406:34
Силы противовоздушной обороны России ликвидировали три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава Брянской области Александр Богомаз.
Беспилотники были самолетного типа. Губернатор указал, что пострадавших и разрушений нет.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее боец отбил рукой украинский беспилотник и спас восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru