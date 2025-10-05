Гладков: Два человека ранены в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области

По информации Гладкова, родители доставили ребёнка в детскую областную клиническую больницу после детонации сбитого беспилотника в Белгороде. У мальчика диагностировали баротравму и он продолжит лечение в стационаре. Ещё один пострадавший — мужчина из посёлка Октябрьский Белгородского района — получил баротравму при атаке дрона на автомобиль КамАЗ. Ему оказали медицинскую помощь и он будет проходить лечение амбулаторно.

Гладков добавил, что в Белгороде из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелись камыш и сухая трава, однако пожар оперативно ликвидировали.

Губернатор также сообщил, что дроны ВСУ нанесли и другие повреждения, информация о последствиях уточняется.

Ранее замглавы села Мокрая Орловка Белгородской области Игорь Кушнарёв попал в реанимацию после обстрела ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».