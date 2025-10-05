Гладков: Два человека ранены в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области
Мужчина и 10-летний мальчик ранены в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации Гладкова, родители доставили ребёнка в детскую областную клиническую больницу после детонации сбитого беспилотника в Белгороде. У мальчика диагностировали баротравму и он продолжит лечение в стационаре. Ещё один пострадавший — мужчина из посёлка Октябрьский Белгородского района — получил баротравму при атаке дрона на автомобиль КамАЗ. Ему оказали медицинскую помощь и он будет проходить лечение амбулаторно.
Гладков добавил, что в Белгороде из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелись камыш и сухая трава, однако пожар оперативно ликвидировали.
Губернатор также сообщил, что дроны ВСУ нанесли и другие повреждения, информация о последствиях уточняется.
Ранее замглавы села Мокрая Орловка Белгородской области Игорь Кушнарёв попал в реанимацию после обстрела ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гладков: Два человека ранены в результате атак дронов ВСУ в Белгородской области
- Любови Успенской провели срочную операцию
- Минобороны: ПВО за 3 часа сбило 24 БПЛА ВСУ над тремя регионами РФ
- Бывший министр здравоохранения Дагестана Беляева арестована на два месяца
- СМИ: ХАМАС готов сдать оружие и освободить всех живых израильских заложников
- СМИ: Олег Малышев покинет пост генерального директора «Спартака»
- СМИ: Лже-племянница Шойгу обманула москвичей на 200 млн
- 12 человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Алабама
- «Оренбург» объявил об отставке главного тренера Владимира Слишковича
- ЦСКА со счетом 3:2 обыграл «Спартак»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru