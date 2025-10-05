СМИ: ХАМАС готов сдать оружие и освободить всех живых израильских заложников

В то же время, по словам источника, на передачу останков погибших пленников уйдёт дополнительное время. При этом Вашингтон, как утверждается, готов проявить гибкость в этом вопросе.

Телеканал также отметил, что лидеры ХАМАС в Газе могут покинуть анклав при наличии гарантий от США, что против них не будут совершены покушения. Кроме того, радикалы выразили готовность сдать оружие специальному органу, который будет создан из египетских и палестинских сил безопасности под эгидой ООН.

Источник подчеркнул, что ХАМАС заинтересован в скорейшем выполнении положений плана по урегулированию ситуации в Газе, разработанного президентом США Дональдом Трампом. В свою очередь, Израиль же, по его словам, будет препятствовать реализации этой инициативы, продолжая бомбардировки сектора Газа.

Ранее Трамп призвал Израиль прекратить бомбардировки сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».