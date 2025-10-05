Бывший аналитик ЦРУ: ВСУ не могут остановить наступление России

Положение украинской армии в зоне специальной военной операции (СВО) вызывает серьёзную обеспокоенность, поскольку ей не удаётся остановить наступление российских войск ни на одном участке фронта. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Путин: Возможная поставка Киеву Tomahawk разрушит отношения с США

Он отметил, что Киев не может указать ни на один участок, где бы украинские силы не только сдерживали, но и оттесняли российские подразделения. По его словам, Россия демонстрирует «значительный прогресс», в то время как боеспособность ВСУ с каждым днём продолжает снижаться.

Эксперт также подчеркнул, что поставки Украине крылатых ракет Tomahawk не остановят продвижение российской армии, но могут спровоцировать опасную эскалацию конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине крылатых ракет «Томагавк» разрушат наметившиеся позитивные тенденции в российско-американских отношениях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

