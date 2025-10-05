Бывший аналитик ЦРУ: ВСУ не могут остановить наступление России

Он отметил, что Киев не может указать ни на один участок, где бы украинские силы не только сдерживали, но и оттесняли российские подразделения. По его словам, Россия демонстрирует «значительный прогресс», в то время как боеспособность ВСУ с каждым днём продолжает снижаться.

Эксперт также подчеркнул, что поставки Украине крылатых ракет Tomahawk не остановят продвижение российской армии, но могут спровоцировать опасную эскалацию конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине крылатых ракет «Томагавк» разрушат наметившиеся позитивные тенденции в российско-американских отношениях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».