Любови Успенской провели срочную операцию
Певице Любови Успенской провели экстренную операцию на сломанную руку — ей установили металлические пластины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, артистка уже находится дома и планирует вернуться на сцену в ближайшее время.
Как отметил директор артистки Александр Иваненко, операция прошла успешно.
Ранее Успенская была вынуждена отменить все запланированные концерты и корпоративы из-за травмы.
В прошлом году продюсер певицы Сергей Дворцов рассказал, что ее гонорар за одно выступление составляет от 4 до 5 миллионов рублей, а если концерт проходит в регионах, то прибавляется еще 500−700 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
