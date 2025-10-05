Любови Успенской провели срочную операцию

По данным Mash, артистка уже находится дома и планирует вернуться на сцену в ближайшее время.

Как отметил директор артистки Александр Иваненко, операция прошла успешно.

Ранее Успенская была вынуждена отменить все запланированные концерты и корпоративы из-за травмы.

В прошлом году продюсер певицы Сергей Дворцов рассказал, что ее гонорар за одно выступление составляет от 4 до 5 миллионов рублей, а если концерт проходит в регионах, то прибавляется еще 500−700 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

