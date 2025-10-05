«Оренбург» объявил об отставке главного тренера Владимира Слишковича

В клубе поблагодарили боснийского специалиста за работу и пожелали успехов. Решение принято после четырёх поражений подряд — последнее из них случилось 5 октября в матче с «Ростовом» (0:1).

Слишкович возглавлял команду с октября 2024 года. До этого он исполнял обязанности главного тренера московского «Спартака».

После 11 туров «Оренбург» с 7 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

