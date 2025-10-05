Минобороны: ПВО за 3 часа сбило 24 БПЛА ВСУ над тремя регионами РФ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены 17.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

В Минобороны уточнили, что 12 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, 11 - над Крымом и один - над территорией Воронежской области.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 31 дрона ВСУ над 3 регионами России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».