Минобороны: ПВО за 3 часа сбило 24 БПЛА ВСУ над тремя регионами РФ
5 октября 202520:46
Российские силы ПВО за 3 часа сбили 24 украинских БПЛА над тремя регионами страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены 17.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
В Минобороны уточнили, что 12 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, 11 - над Крымом и один - над территорией Воронежской области.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 31 дрона ВСУ над 3 регионами России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
