12 человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Алабама

В центре города Монтгомери (штат Алабама, США) в результате перестрелки пострадали 12 человек, двое из них скончались. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию.

Один человек погиб, девять ранены в результате стрельбы в церкви в Мичигане

По информации телеканала, стрельба вспыхнула около 23:30 по местному времени, когда группа вооружённых людей устроила вооружённую разборку в популярном районе ночных развлечений.

Как уточнил начальник полиции Монтгомери Джеймс Грейбоус, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

На данный момент правоохранительные органы не предъявили обвинений никому из участников инцидента.

Ранее один человек погиб, девять получили ранения в результате стрельбы в церкви в Мичигане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

