12 человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Алабама

По информации телеканала, стрельба вспыхнула около 23:30 по местному времени, когда группа вооружённых людей устроила вооружённую разборку в популярном районе ночных развлечений.

Как уточнил начальник полиции Монтгомери Джеймс Грейбоус, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

На данный момент правоохранительные органы не предъявили обвинений никому из участников инцидента.

Ранее один человек погиб, девять получили ранения в результате стрельбы в церкви в Мичигане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».