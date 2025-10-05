12 человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Алабама
В центре города Монтгомери (штат Алабама, США) в результате перестрелки пострадали 12 человек, двое из них скончались. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
По информации телеканала, стрельба вспыхнула около 23:30 по местному времени, когда группа вооружённых людей устроила вооружённую разборку в популярном районе ночных развлечений.
Как уточнил начальник полиции Монтгомери Джеймс Грейбоус, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
На данный момент правоохранительные органы не предъявили обвинений никому из участников инцидента.
Ранее один человек погиб, девять получили ранения в результате стрельбы в церкви в Мичигане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Олег Малышев покинет пост генерального директора «Спартака»
- СМИ: Лже-племянница Шойгу обманула москвичей на 200 млн
- 12 человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Алабама
- «Оренбург» объявил об отставке главного тренера Владимира Слишковича
- ЦСКА со счетом 3:2 обыграл «Спартак»
- Трамп назвал хорошей идеей предложение Путина по ДСНВ
- Минобороны: ПВО за 2 часа сбило 31 украинский БПЛА над 3 регионами России
- СГБ: В Грузии изъяли предназначенные для диверсии оружие и взрывчатку
- «Макларен» второй год подряд стал обладателем Кубка конструкторов «Формулы-1»
- Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить квоты по добыче на ноябрь на 137 тыс. б/с
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru