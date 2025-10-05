Бывший министр здравоохранения Дагестана Беляева арестована на два месяца

Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и избрал для Беляевой меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 декабря. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Беляеву задержали по подозрению в хищении средств через заключение фиктивных договоров на оказание услуг в сговоре с другими лицами. Сегодняшнее решение суда отправило её в СИЗО.

Беляева была освобождена от должности министра здравоохранения республики в августе 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».