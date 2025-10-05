Бывший министр здравоохранения Дагестана Беляева арестована на два месяца
Подозреваемая в мошенничестве бывший министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева арестована на два месяца. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов республики.
Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и избрал для Беляевой меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 декабря. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Беляеву задержали по подозрению в хищении средств через заключение фиктивных договоров на оказание услуг в сговоре с другими лицами. Сегодняшнее решение суда отправило её в СИЗО.
Беляева была освобождена от должности министра здравоохранения республики в августе 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
