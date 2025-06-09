В Москве на аттракционе застряли 17 человек
В Москве в парке развлечений «Остров мечты» на аттракционе застряли 17 человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС столицы.
Отмечается, что инцидент произошёл на аттракционе «Воздушный поезд». В ведомстве указали, что люди были спущены с аттракциона, никто из них не пострадал.
В пресс-службе парка рассказали, что произошла «техническая остановка».
«Системы аттракциона сработали одномоментно, как предусмотрено техническими настройками аттракциона, тем самым обеспечив полную безопасность гостям», - говорится в сообщении.
Ранее посетители «Сочи-парка» застряли на экстремальном аттракционе, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru