В Москве на аттракционе застряли 17 человек

Отмечается, что инцидент произошёл на аттракционе «Воздушный поезд». В ведомстве указали, что люди были спущены с аттракциона, никто из них не пострадал.

В пресс-службе парка рассказали, что произошла «техническая остановка».

«Системы аттракциона сработали одномоментно, как предусмотрено техническими настройками аттракциона, тем самым обеспечив полную безопасность гостям», - говорится в сообщении.

Ранее посетители «Сочи-парка» застряли на экстремальном аттракционе, пишут «Известия».

