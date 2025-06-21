Как минимум восемь человек погибли при падении воздушного шара в Бразилии

По меньшей мере восемь человек погибли при падении воздушного шара людьми в бразильском штате Санта-Катарина, сообщил губернатор штата Жоржинью Меллу.

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По его словам, на воздушном шаре было 22 человека.

Уточняется, что двое выжили, остальных ищут. Видео трагедии публикуются в соцсетях.

Ранее вертолет с американскими туристами упал в море сразу после взлета в южном пригороде Афин — Вульягмени, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео из соцсетей
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