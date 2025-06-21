Как минимум восемь человек погибли при падении воздушного шара в Бразилии
21 июня 202517:56
По меньшей мере восемь человек погибли при падении воздушного шара людьми в бразильском штате Санта-Катарина, сообщил губернатор штата Жоржинью Меллу.
По его словам, на воздушном шаре было 22 человека.
Уточняется, что двое выжили, остальных ищут. Видео трагедии публикуются в соцсетях.
Ранее вертолет с американскими туристами упал в море сразу после взлета в южном пригороде Афин — Вульягмени, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru