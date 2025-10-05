СМИ: Лже-племянница Шойгу обманула москвичей на 200 млн

27-летняя Шерьехон Османова изменила имя в паспорте на Шерье Шойгу и убедила доверчивых инвесторов вложить деньги в её биржу. Большинство жертв передавали ей по 1,5 млн рублей. Когда вкладчики потребовали возврата средств и начисленных процентов, мошенница скрылась. По словам адвоката Саида Ярахмедова, ущерб превысил 200 млн рублей.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества: аферисты начали отправлять россиянам на электронную почту письма от имени банков с уведомлениями о якобы новом налоге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

