СМИ: Лже-племянница Шойгу обманула москвичей на 200 млн
Женщина из Узбекистана выдала себя за племянницу бывшего министра обороны РФ и обманула десятки москвичей, собрав более 200 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
27-летняя Шерьехон Османова изменила имя в паспорте на Шерье Шойгу и убедила доверчивых инвесторов вложить деньги в её биржу. Большинство жертв передавали ей по 1,5 млн рублей. Когда вкладчики потребовали возврата средств и начисленных процентов, мошенница скрылась. По словам адвоката Саида Ярахмедова, ущерб превысил 200 млн рублей.
Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества: аферисты начали отправлять россиянам на электронную почту письма от имени банков с уведомлениями о якобы новом налоге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
