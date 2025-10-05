СМИ: Олег Малышев покинет пост генерального директора «Спартака»

По данным источника, он принял это решение добровольно — ещё два месяца назад он впервые запросил отставку, однако тогда «Лукойл» её не одобрил.

Уточняется, что Малышев покинет пост гендиректора, но не сам «Спартак»: он останется в совете директоров клуба. Его преемником, как ожидается, станет один из менеджеров «Лукойла».

Гендиректором «Спартака» Малышев работает с 2023 года.

Ранее сегодня ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 3:2. После 11 туров команда занимает пятое место в РПЛ с 18 очками, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».