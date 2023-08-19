«Свирепые птички» - всё. Выяснились подробности прилета по месту фестиваля БПЛА в Чернигове

«Призываем приходить на мероприятие в гражданской одежде. По возможности переодеть военную форму, чтобы избежать идентификации мероприятия как причастного к военной сфере», – говорится в тексте сообщения.

Также в нем рекомендуют не фотографировать участников, большинство из которых являются действующими военными.А также предупреждают о закрытом формате мероприятия в связи с тем, что представленные разработки содержат «чувствительную для обороноспособности страны информацию.

По сообщениям украинских СМИ, предположительно, удар был нанесен баллистической ракетой ОТРК «Искандер-М».