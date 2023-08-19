«Свирепые птички» - всё. Выяснились подробности прилета по месту фестиваля БПЛА в Чернигове
В Чернигове в драмтеатр имени Тараса Шевченко попала ракета. В это время там проходил несанкционированный властями фестиваль БПЛА. Есть погибшие и пострадавшие.
Удар по Чернигову пришелся на место сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которое было замаскировано под фестиваль «Свирепые птички», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове. Очевидцы публиковали в социальных сетях кадра прилета по зданию.
Источник, знакомый с ситуацией на месте, утверждает, что прилет в драматический театр в Чернигове, который находится на центральной площади города, не был случайным. В помещении под видом фестиваля «Свирепых птичек» проходил сбор военных специалистов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по боевым дронам. Об этом сообщает РИА Новости и публикует приглашение, которое распространили организаторы в закрытом чате.
Участникам рекомендовали не надевать военную форму.
«Призываем приходить на мероприятие в гражданской одежде. По возможности переодеть военную форму, чтобы избежать идентификации мероприятия как причастного к военной сфере», – говорится в тексте сообщения.
Также в нем рекомендуют не фотографировать участников, большинство из которых являются действующими военными.А также предупреждают о закрытом формате мероприятия в связи с тем, что представленные разработки содержат «чувствительную для обороноспособности страны информацию.
По сообщениям украинских СМИ, предположительно, удар был нанесен баллистической ракетой ОТРК «Искандер-М».
Глава МВД страны Игорь Клименко заявил о пяти погибших и 37 раненых, сообщает российское издание «Подъем».
Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов делает вывод, что в Чернигове прилет произошел по собранию подразделений БПЛА ВСУ и производителей ударных и разведывательных беспилотников.
«Пострадавшие должны "благодарить" организаторов за анонс мероприятия», – пишет в своем Telegram-канале 19 августа.
Он также задается вопросами, как давно баллистическая ракета «Искандера» движется почти параллельно земле, а также, с каких пор ракеты «Искандера» могут подрываться в нескольких метрах над целью?
«Вопросы... вопросы требуют ответов», – подчеркнул Безсонов.
Местные власти в Чернигове открестились от мероприятия, в результате проведения которого погибли люди. Официальное заявление было сделано на сайте администрации. В горсовете заявили, что не согласовывали выставку дронов в областном драмтеатре.
Ранее в субботу мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре вблизи столицы Украины после неустановленных взрывов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru