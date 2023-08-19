Беспилотники и «Град» атаковали Белгородскую область

Вооруженные силы Украины вели атаки по Белгородской области с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и РСЗО «Град», а также миноментов и других орудий. В результате произошли порывы линий электропередач и загорелось пшеничное поле. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его данным, больше всего ударов ВСУ нанесли по Белгородскому району. В Журавлевке с украинского БПЛА сбросили 6 взрывных устройств, в том числе два осколочных гранатометных выстрела. В селе Соломино смогли сбить один беспилотник противника. Пострадавших и разрушений нет.

«В Наумовке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи», – сообщил глава региона.

Также с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас на хутор Старый в Волоконовском районе.



Артиллерия Украины обстреляла села Солнцевка и Нехотеевка (по 4 снаряда), Журавлевка (9 снарядов), Наумовка – (15 снарядов и 50 гранатометных выстрелов).

В Борисовском районе 8 минометных снарядов украинская сторона выпустила по селу Березовка.

В Валуйском городском округе зафиксировано 5 прилетов из ствольной артиллерии обстреляли в селе Новопетровка.

«В результате обстрела произошло возгорание на поле с пшеницей на площади пяти гектаров. Сейчас очаг возгорания потушен.», – подчеркнул Гладков.

В Грайворонском городском округе Украина из минометов обстреляла села Дроновка, Сподарюшино и Безымено.

По селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе ВСУ ударили 7 артиллерийскими снарядами и 4 снарядами из РСЗО «Град».

«На одной из улиц произошел обрыв линии электропередачи. В данный момент электроэнергия восстановлена», – уточнил белгородский губернатор.

Здесь же из артиллерии обстреляли МАПП «Шебекино» (7 прилетов).

Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул Вячеслав Гладков.

Ранее В Шебекинском городском округе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что дрон сбили над селом Никольское. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.





