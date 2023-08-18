МИД России: попытка атаки БПЛА по Москве подтверждает преступную сущность Киева
Российский МИД назвал попытку атаки украинского беспилотника на Москву подтверждением преступной сущности властей Украины.
Отмечается, что благодаря работе российских средств ПВО удалось избежать жертв и значительных разрушений.
Воздушная атака Москва-Сити 18 августа стала далеко не первой. 30 июля и 1 августа беспилотники дважды прилетали в башни «IQ-квартал» и «Око-2». О «прилетах» в Москву и уничтоженных беспилотниках также сообщалось 6, 9 и 11 августа.
Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой ранее объяснял НСН, что беспилотники долетают до центра Москвы, поскольку идут «на предельно низкой высоте вне зоны радиолокационной видимости». По его словам, их уничтожают после набора высоты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru