Пресечена попытка пролета беспилотника на Москву
20 августа 202305:02
В ночь на 20 августа осуществлена попытка пролёта беспилотника на Москву, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.
По его словам, это случилось на южном направлении. Атаку отбили средства противовоздушной обороны России.
Глава города поблагодарил военных за работу.
Ранее украинский беспилотный летательный аппарат атаковал железнодорожный вокзал в Курске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru