Пресечена попытка пролета беспилотника на Москву

В ночь на 20 августа осуществлена попытка пролёта беспилотника на Москву, сообщил в Telegram мэр Сергей Собянин.

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По его словам, это случилось на южном направлении. Атаку отбили средства противовоздушной обороны России.

Глава города поблагодарил военных за работу.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат атаковал железнодорожный вокзал в Курске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:МоскваСобянинСпецоперацияУкраинаБеспилотники

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