Fan ID не при чем: Почему россияне перестали ходить на Кубок России

Александр Мостовой раскрыл НСН, что почти все футбольные болельщики уже смирились с Fan ID и ходят на матчи, но вот игру «Манчестера Сити» смотреть гораздо интереснее, чем «Крылья Советов».

Падение посещаемости на матчах Кубка России связано с тем, что сейчас идет Лига Чемпионов, которая забирает на себя все внимание. Об этом НСН рассказал экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.

Посещаемость в Кубке России обрушилась на 56% после введения Fan ID: болельщики клубов РПЛ перестали ходить на футбол после 1 октября, подсчитал Telegram-канал «Первый спорт». Больше всех пострадал «Локомотив»: на прошлом домашнем матче «железнодорожников» было почти 20 000 зрителей, а после введения Fan ID – 4 590. В этом туре средняя посещаемость Кубка России составляет 5 743: в августе на этих же стадионах было на 126% больше – под 13 000 тысяч. Мостовой раскрыл, что дело здесь не в Fan ID.

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«Я думаю, что сыграла роль и плохая погода. Плюс игры такие, незапоминающиеся. Я половину не помню, кто играл. Например, когда «Краснодар» проиграл «Факелу», я узнал только на следующий день. И плюс, не забывайте, это дни, когда идет Лига Чемпионов. Там играет много хороших команд, не только «Манчестер Сити», и игры интересные. Ну, представляете, идет такой сумасшедший европейский футбол и что, вместо него смотреть игру «Крыльев Совета» с кем-то еще? Поэтому это все взаимосвязано. Я не думаю, что здесь Fan ID повлиял, потому что сколько лет уже действует Fan ID, и до сих пор нам никто не сказал, для чего это было сделано. Когда его только ввели, многие тоже перестали ходить, но потом все равно все вернулись. Мы видим, что последний год про Fan ID никто не говорил. В любом случае, если кто-то не ходит, то это их право. Не надо ничего навязывать», — рассказал он.

Ранее футбольный клуб ЦСКА разгромил «Ростов» в Кубке России, забив три гола за 11 минут, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Стрелец
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