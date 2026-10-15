«Я думаю, что сыграла роль и плохая погода. Плюс игры такие, незапоминающиеся. Я половину не помню, кто играл. Например, когда «Краснодар» проиграл «Факелу», я узнал только на следующий день. И плюс, не забывайте, это дни, когда идет Лига Чемпионов. Там играет много хороших команд, не только «Манчестер Сити», и игры интересные. Ну, представляете, идет такой сумасшедший европейский футбол и что, вместо него смотреть игру «Крыльев Совета» с кем-то еще? Поэтому это все взаимосвязано. Я не думаю, что здесь Fan ID повлиял, потому что сколько лет уже действует Fan ID, и до сих пор нам никто не сказал, для чего это было сделано. Когда его только ввели, многие тоже перестали ходить, но потом все равно все вернулись. Мы видим, что последний год про Fan ID никто не говорил. В любом случае, если кто-то не ходит, то это их право. Не надо ничего навязывать», — рассказал он.

Ранее футбольный клуб ЦСКА разгромил «Ростов» в Кубке России, забив три гола за 11 минут, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

