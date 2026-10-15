Песков назвал санкции ЕС против спортсменов из РФ попыткой исключить сильнейших

По его словам, своими действиями страны Европы, обсуждающие возможность введения санкций против спортсменов из РФ, хотят «исключить из соревнований сильнейших», что «никак не вяжется с идеями олимпизма».

«Российская сторона продолжит свои контакты с международными спортивными федерациями, с МОК, с другими международными спортивными властями, с тем чтобы отстаивать интересы наших спортсменов», - заключил представитель Кремля.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что в Евросоюзе обсуждают возможные меры по ограничению участия российских спортсменов в международных соревнованиях, а также сокращение финансирования спортивных федераций, которые допускают атлетов из РФ к соревнованиям, пишут «Известия».