Песков назвал санкции ЕС против спортсменов из РФ попыткой исключить сильнейших

Отказывая российским атлетам в допуске на международные соревнования, Евросоюз пытается влиять на исход состязаний. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, своими действиями страны Европы, обсуждающие возможность введения санкций против спортсменов из РФ, хотят «исключить из соревнований сильнейших», что «никак не вяжется с идеями олимпизма».

«Российская сторона продолжит свои контакты с международными спортивными федерациями, с МОК, с другими международными спортивными властями, с тем чтобы отстаивать интересы наших спортсменов», - заключил представитель Кремля.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что в Евросоюзе обсуждают возможные меры по ограничению участия российских спортсменов в международных соревнованиях, а также сокращение финансирования спортивных федераций, которые допускают атлетов из РФ к соревнованиям, пишут «Известия».

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ФОТО: Telegram-канал Госкорпорации Ростех
ТЕГИ:СанкцииЕвросоюзРоссиянеСпортсменыДмитрий Песков

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