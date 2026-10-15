Россиянам рассказали, как защитить детей от киберпреступников

Для защиты детей в цифровой среде недостаточно говорить с ними только о том, как избежать потери денег или аккаунта. Как пишет сайт aif.ru, об этом заявила бренд-директор и руководитель по развитию бренда и мультимедиа-проектам ИД «Аргументы и факты» Елена Мулланурова.

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По её словам, следует объяснять, каким образом ребёнок может быть вовлечён в чужую преступную схему. На это направлен проект «Не попасть в сеть», который через реальные истории показывает архитектуру: контакт, доверие, небольшая просьба, секретность, компромат и давление.

Она отметила, что речь идёт о цифровом иммунитете, а именно «способности заметить момент, когда тебя торопят, изолируют, заставляют скрывать разговор или бояться отказа».

«Такая профилактика должна сохранять ребёнку путь к помощи даже после ошибки: страх осуждения не должен оставлять его один на один с тем, кто им манипулирует», - подчеркнула Мулланурова.

Эксперт добавила, что вместе с ребёнком следует решать и проблему цифровой травли. Она указала, что взрослый должен быть доступен и после ошибки, в противном случае «следующая история с киберпреступностью пройдет без вас».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что угрозы в информационной сфере вышли на новый уровень, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КиберпреступностьКибербезопасностьПодросткиДети

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