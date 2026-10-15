Россиянам рассказали, как защитить детей от киберпреступников
Для защиты детей в цифровой среде недостаточно говорить с ними только о том, как избежать потери денег или аккаунта. Как пишет сайт aif.ru, об этом заявила бренд-директор и руководитель по развитию бренда и мультимедиа-проектам ИД «Аргументы и факты» Елена Мулланурова.
По её словам, следует объяснять, каким образом ребёнок может быть вовлечён в чужую преступную схему. На это направлен проект «Не попасть в сеть», который через реальные истории показывает архитектуру: контакт, доверие, небольшая просьба, секретность, компромат и давление.
Она отметила, что речь идёт о цифровом иммунитете, а именно «способности заметить момент, когда тебя торопят, изолируют, заставляют скрывать разговор или бояться отказа».
«Такая профилактика должна сохранять ребёнку путь к помощи даже после ошибки: страх осуждения не должен оставлять его один на один с тем, кто им манипулирует», - подчеркнула Мулланурова.
Эксперт добавила, что вместе с ребёнком следует решать и проблему цифровой травли. Она указала, что взрослый должен быть доступен и после ошибки, в противном случае «следующая история с киберпреступностью пройдет без вас».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что угрозы в информационной сфере вышли на новый уровень, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Психолог раскрыла, почему снизился возраст депрессии
- Ямпольская заявила, что усложнений в ЕГЭ-2027 не будет
- Fan ID не при чем: Почему россияне перестали ходить на Кубок России
- Продажи антидепрессантов в России с 2022 года выросли на 100%
- Песков назвал санкции ЕС против спортсменов из РФ попыткой исключить сильнейших
- Россиянам рассказали, как защитить детей от киберпреступников
- Погрозят пальцем? К чему приведет проверка завышенных тарифов ЖКХ от Госдумы
- Трунов оценил вероятность тюремного срока для рэпера Navai
- Песков: Моратория на удары по российским НПЗ со стороны Украины не было
- Хитрят все: Как решат проблему невозвратных тарифов в отелях