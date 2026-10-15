«Если раньше мы считали, что депрессия начинается в среднем возрасте и дальше, тот же «кризис среднего возраста», то сейчас мы видим, что у депрессии снизился возраст. У предростков может быть депрессия на фоне ОКР, на фоне хронического стресса в школе и дома. Но это чаще не в чистом виде, там всегда есть коморбидные сопутствующие состояния», — рассказала она.

Ранее стало известно, что студенты в России чаще всего обращаются за психологической помощью из-за трудностей в коммуникации с окружающими, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

