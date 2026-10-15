Психолог назвала причину снижения возраста депрессии
Сегодня депрессия перестала быть синонимом «кризису среднего возраста», заявила НСН Ольга Софьянова.
Депрессия сильно помолодела, что связано с хроническим стрессом у детей в школе, дома и на фоне ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство). Об этом в пресс-центре НСН рассказала кризисный психолог Ольга Софьянова.
«Если раньше мы считали, что депрессия начинается в среднем возрасте и дальше, тот же «кризис среднего возраста», то сейчас мы видим, что у депрессии снизился возраст. У предростков может быть депрессия на фоне ОКР, на фоне хронического стресса в школе и дома. Но это чаще не в чистом виде, там всегда есть коморбидные сопутствующие состояния», — рассказала она.
Ранее стало известно, что студенты в России чаще всего обращаются за психологической помощью из-за трудностей в коммуникации с окружающими, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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