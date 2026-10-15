Ямпольская заявила, что усложнений в ЕГЭ-2027 не будет
Никаких усложнений Единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2027 году не будет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила советник президента РФ РФ Елена Ямпольская.
По её словам, о каком-либо усложнении в принципе не может идти речи.
Ямпольская напомнила, что ЕГЭ - это оценка того, насколько хорошо учащимися пройдена школьная программу.
«Совершенно невозможно усложнять госэкзамен, если мы предварительно не усложняем программу, а такой потребности, насколько я понимаю, нет», - заключила она.
Ранее Ямпольская заявила, что Минобрнауки на четверть сократило список школьных олимпиад, дававших право на приоритетное зачисление в вузы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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