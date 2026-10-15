Ямпольская заявила, что усложнений в ЕГЭ-2027 не будет

По её словам, о каком-либо усложнении в принципе не может идти речи.

Ямпольская напомнила, что ЕГЭ - это оценка того, насколько хорошо учащимися пройдена школьная программу.

«Совершенно невозможно усложнять госэкзамен, если мы предварительно не усложняем программу, а такой потребности, насколько я понимаю, нет», - заключила она.

Ранее Ямпольская заявила, что Минобрнауки на четверть сократило список школьных олимпиад, дававших право на приоритетное зачисление в вузы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

