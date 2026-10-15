«У нас действительно есть постоянный рост продаж антидепрессантов в течение четырех лет. Нам предоставила данные аналитическая компания «Айкью Дата». В 2022 году было продано 8 млн 305 тысяч упаковок антидепрессантов, а в этом году за те же 8 месяцев — 17 млн 950 тысяч. Рост происходит в течение всех этих лет. В 2022 году прирост показал 20, 57%, в 2023 — 37%, в 2024 — 32%, в этом году прирост составил 36,17%. Мы видим всплеск в 2024 году, тем не менее тренд идет вверх, потребление антидепрессантов все время увеличивается. Но я хочу сказать, что мы в своем потреблении антидепрессантов сегодня только приближаемся к развитым странам, в которых уже сложилась культура потребления антидепрессантов», — рассказала она.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала в пресс-центре НСН, что антидепрессанты влияют на половое влечение.

