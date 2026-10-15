Продажи антидепрессантов в России с 2022 года выросли на 100%
Виктория Преснякова заявила НСН, что рост продаж тимолептиков наблюдается последние 4 года, и тенденция продолжается.
С 2022 года продажи антидепрессантов выросли в два раза — до 17 млн 950 тысяч за 8 месяцев 2026 года. Об этом в пресс-центре НСН рассказала глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
«У нас действительно есть постоянный рост продаж антидепрессантов в течение четырех лет. Нам предоставила данные аналитическая компания «Айкью Дата». В 2022 году было продано 8 млн 305 тысяч упаковок антидепрессантов, а в этом году за те же 8 месяцев — 17 млн 950 тысяч. Рост происходит в течение всех этих лет. В 2022 году прирост показал 20, 57%, в 2023 — 37%, в 2024 — 32%, в этом году прирост составил 36,17%. Мы видим всплеск в 2024 году, тем не менее тренд идет вверх, потребление антидепрессантов все время увеличивается. Но я хочу сказать, что мы в своем потреблении антидепрессантов сегодня только приближаемся к развитым странам, в которых уже сложилась культура потребления антидепрессантов», — рассказала она.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина рассказала в пресс-центре НСН, что антидепрессанты влияют на половое влечение.
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