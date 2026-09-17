В Госдуме заявили о разрушении логистики поставок оружия на Украину
Российские войска продолжают работу по разрушению логистических цепочек поставок оружия на Украину. Об этом «Ленте.ру» рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По его словам, одной из небольших логистических цепочек является мост в Затоке, по которому наносят удары ВС РФ.
Парламентарий указал, что водные артерии, по которому в черноморские порты Украины с Запада идут оружие и боеприпасы, «перерезаны примерно на 80%».
«Теперь будут перевязываться и наземные маршруты, и это делается достаточно успешно», — заключил Колесник.
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска поразили два автомобильных моста через реку Днестр, которые использовались для транзитных перевозок военных грузов для ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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