В Госдуме заявили о разрушении логистики поставок оружия на Украину

Российские войска продолжают работу по разрушению логистических цепочек поставок оружия на Украину. Об этом «Ленте.ру» рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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По его словам, одной из небольших логистических цепочек является мост в Затоке, по которому наносят удары ВС РФ.

Парламентарий указал, что водные артерии, по которому в черноморские порты Украины с Запада идут оружие и боеприпасы, «перерезаны примерно на 80%».

«Теперь будут перевязываться и наземные маршруты, и это делается достаточно успешно», — заключил Колесник.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска поразили два автомобильных моста через реку Днестр, которые использовались для транзитных перевозок военных грузов для ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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