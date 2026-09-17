В Госдуме заявили о разрушении логистики поставок оружия на Украину

По его словам, одной из небольших логистических цепочек является мост в Затоке, по которому наносят удары ВС РФ.

Парламентарий указал, что водные артерии, по которому в черноморские порты Украины с Запада идут оружие и боеприпасы, «перерезаны примерно на 80%».

«Теперь будут перевязываться и наземные маршруты, и это делается достаточно успешно», — заключил Колесник.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска поразили два автомобильных моста через реку Днестр, которые использовались для транзитных перевозок военных грузов для ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».