Глава СПЧ Фадеев предложил обязать курьеров получать права на электровелосипеды
В России необходимо обязать всех курьеров получать права на управление электровелосипедами в случае их использования в работе, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева.
Он предложил приравнять курьерские электровелосипеды, на которых должен быть номерной знак, к мопедам. Если предложение будет реализовано, тогда все нарушения, допущенные на таком транспорте, можно будет зафиксировать дорожными камерами.
В случае нарушения правил дорожного движения Фадеева предложил сначала штрафовать, а затем отбирать права, что ударит по заработку курьеров.
В настоящее время электровелосипеды с двигателем, мощность которого не превышает 0,25 кВт, приравнены к обычным велосипедам, права для их управления не требуются.
Ранее автомобилисты предложили запретить курьерам на электровелосипедах ездить зимой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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