Глава СПЧ Фадеев предложил обязать курьеров получать права на электровелосипеды

Он предложил приравнять курьерские электровелосипеды, на которых должен быть номерной знак, к мопедам. Если предложение будет реализовано, тогда все нарушения, допущенные на таком транспорте, можно будет зафиксировать дорожными камерами.

В случае нарушения правил дорожного движения Фадеева предложил сначала штрафовать, а затем отбирать права, что ударит по заработку курьеров.

В настоящее время электровелосипеды с двигателем, мощность которого не превышает 0,25 кВт, приравнены к обычным велосипедам, права для их управления не требуются.

Ранее автомобилисты предложили запретить курьерам на электровелосипедах ездить зимой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

