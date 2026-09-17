Донбасс сдадут: В ГД заметили подготовку Зеленского к утрате территорий
Заявления Владимира Зеленского о невозможности военной победы свидетельствуют о подготовке киевских властей к окончательной утрате Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
По словам парламентария, украинский лидер постепенно приучает население к неизбежности территориальных потерь на фоне снижения финансовой поддержки со стороны западных стран. Депутат также обратила внимание на внутренние проблемы Киева, среди которых особо выделяется коррупционный фактор.
Журова подчеркнула, что в начале вооруженного конфликта риторика Зеленского выглядела совершенно иначе, однако сейчас он фактически признает невозможность достижения поставленных целей. Политик считает, что президент Украины делает аккуратные шаги для смягчения реакции общества и предотвращения масштабного отступления из Донбасса.
Ранее Зеленский признал невозможность победы над Россией, отметив, что в украинском конфликте уже не может быть победителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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