Донбасс сдадут: В ГД заметили подготовку Зеленского к утрате территорий

По словам парламентария, украинский лидер постепенно приучает население к неизбежности территориальных потерь на фоне снижения финансовой поддержки со стороны западных стран. Депутат также обратила внимание на внутренние проблемы Киева, среди которых особо выделяется коррупционный фактор.

Журова подчеркнула, что в начале вооруженного конфликта риторика Зеленского выглядела совершенно иначе, однако сейчас он фактически признает невозможность достижения поставленных целей. Политик считает, что президент Украины делает аккуратные шаги для смягчения реакции общества и предотвращения масштабного отступления из Донбасса.

Ранее Зеленский признал невозможность победы над Россией, отметив, что в украинском конфликте уже не может быть победителей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

