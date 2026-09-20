МО: За ночь силы ПВО сбили 1110 дронов ВСУ

В ведомстве уточнили, что БПЛА ВСУ были ликвидированы над Белгородским, Брянским, Владимирским, Воронежским, Калужским, Курским и Московским регионами. Дроны также удалось сбить над Рязанской, Тульской, Нижегородской, Тамбовской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями, Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем.

Ранее в МО объявили об освобождении сразу пяти населенных пунктов в зоне СВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».