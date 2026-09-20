МО: За ночь силы ПВО сбили 1110 дронов ВСУ

Минувшей ночью 20 сентября российские силы ПВО уничтожили над территорией страны 1 тысячу 110 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве уточнили, что БПЛА ВСУ были ликвидированы над Белгородским, Брянским, Владимирским, Воронежским, Калужским, Курским и Московским регионами. Дроны также удалось сбить над Рязанской, Тульской, Нижегородской, Тамбовской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями, Краснодарским краем, Крымом и над Черным морем.

Ранее в МО объявили об освобождении сразу пяти населенных пунктов в зоне СВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
ТЕГИ:Минобороны РФВСУБеспилотникиПВО

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