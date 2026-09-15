В России назвали признаки, указывающие на скорый исход конфликта на Украине
Сложившаяся вокруг конфликта на Украине ситуация «во многом говорит о том, что должно что-то произойти». Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.
Говоря о признаках, указывающих на скорый исход украинского конфликта, он отметил, что это, в частности, внутренние проблемы на Украине, которые «связаны с политическим противоборством и с огромной коррупцией».
По словам парламентария, также против Киева играют экономические проблемы в Европе.
«Действия на фронтах... Украина практически на грани находится... Активность наших Вооруженных сил говорит... что какие-то изменения будут», — добавил Чепа.
Депутат считает, что ситуация на Украине должна проясниться к Новому году.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц в конфликте на Украине настал решающий момент, речь может идти о неделях или месяцах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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