«Вспышка насилия»: Иран грозит Израилю из-за Газы, СБ ООН отверг резолюцию РФ

Голосование в Совете Безопасности ООН по российскому проекту гуманитарной резолюции с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта показало, кто выступает за перемирие и прекращение бомбежек сектора Газа, а кто преследует узкокорыстные политические цели. Об этом заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.

По его словам, голосование членов СБ ООН очень показательно. Небензя выразил сожаление, что Совбез снова оказался заложником «эгоистических устремлений» блока западных делегаций.

«А ведь речь идет о крупнейшей вспышке насилия на Ближнем Востоке за последние десятилетия», - сказал постпред.

Он подчеркнул, что делегации стран Запада поставили крест на ожиданиях всего мира о том, что СБ ООН сможет остановить кровопролитие.