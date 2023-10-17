«Вспышка насилия»: Иран грозит Израилю из-за Газы, СБ ООН отверг резолюцию РФ
США, Великобритания, Франция и Япония выступили против резолюции РФ о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. Между тем Иран грозит вмешаться в конфликт в случае начала наземной операции в Газе.
Голосование в Совете Безопасности ООН по российскому проекту гуманитарной резолюции с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта показало, кто выступает за перемирие и прекращение бомбежек сектора Газа, а кто преследует узкокорыстные политические цели. Об этом заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, голосование членов СБ ООН очень показательно. Небензя выразил сожаление, что Совбез снова оказался заложником «эгоистических устремлений» блока западных делегаций.
«А ведь речь идет о крупнейшей вспышке насилия на Ближнем Востоке за последние десятилетия», - сказал постпред.
Он подчеркнул, что делегации стран Запада поставили крест на ожиданиях всего мира о том, что СБ ООН сможет остановить кровопролитие.
ВОПРОСЫ К РЕЗОЛЮЦИИ?
Во вторник, 17 октября, стало известно, что Совбез ООН не принял российский проект резолюции, которая посвящена обострению ситуации в Израиле и Газе. Документ поддержали Китай, Россия, ОАЭ, Мозамбик и Габон, против выступили Великобритания, США, Франция и Япония, еще шесть стран воздержались. Таким образом, проект не набрал нужные девять голосов «за».
В проекте российской резолюции, соавторами которой стали 25 стран, в том числе Белоруссия, Египет, Саудовская Аравия, Пакистан и Турция, содержался призыв от имени СБ ООН к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке.
Резолюция осуждала боевые действия и насилие в отношении мирных граждан, а также все акты терроризма. Проект призывал к безопасному освобождению всех заложников. Также авторы документа выступили за беспрепятственное обеспечение гуманитарной помощи и создание условий для эвакуации гражданских лиц.
Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон проголосовал против, потому что инициатива РФ не содержала осуждения движения ХАМАС. Дипломат назвала эту ситуацию возмутительной.
Однако в России неоднократно заявляли, что выступают за установление прочного мира. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН отмечал, что РФ не будет занимать чью-то сторону в конфликте на Ближнем Востоке. По его словам, Москва будет выступать посредником между Израилем и Палестиной.
«У нас курс один – это сохранение мира на Ближнем Востоке. В этой ситуации, которая складывается сейчас и складывалась в регионе, мы всегда были очень хорошим посредником. Если американцы и европейцы занимали в основном произраильскую сторону, то наша страна старалась сохранять нормальные отношения и быть посредником между Израилем и Палестиной. Мы будем и дальше поддерживать нормальные отношения с двумя странами. При этом понятное дело, что из наших уст может звучать и критика в адрес как Израиля, так и Палестины», - говорил Цеков.
США ГОТОВЫ НА ЭСКАЛАЦИЮ, ИРАН НЕ ОТСТАЕТ
Между тем палата представителей США собирается разработать законопроект, который позволит использовать свою армию в случае эскалации войны между Израилем и ХАМАС до более масштабной войны с Ираном. При этом глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол в интервью CNN выразил надежду, что ему «никогда не придется подписывать этот законопроект».
«Но у нас на Ближнем Востоке есть ситуация, которая день ото дня обостряется», — указал Маккол.
Конгрессмен отметил, что в проекте, вероятнее всего, не будет упомянут Иран в качестве государства, а только его «прокси — ХАМАС, «Хезболла», поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы». Однако, подчеркнул он, если иранская армия будет непосредственно участвовать в конфликте, придется добавить в проект и целую страну.
Таким образом, Иран твердо поддержал действия ХАМАС и грозил Израилю серьезными последствиями, если тот не откажется от планов наземной операции в Газе. В ночь на 17 октября глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан предупредил о готовности лидеров арабского сопротивления к «упреждающим действиям» против армии Израиля.
«В ближайшие часы можно представить реализацию любых превентивных мер», – приводит слова главы министерства агентство Fars.
Хосейн Амир Абдоллахиан также не исключил вступления Ирана в конфликт, если ООН будет бессильна.
Ряд экспертов и аналитиков отмечали, что Израилю придется отказаться от классической наземной операции в секторе Газа. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в интервью НСН заявлял, что Израиль планирует полностью уничтожить сектор Газа, не прибегая к прямым противостояниям на земле. По его словам, территория будет «стерта с лица земли» авиаударами и высокоточным оружием.
«Наземная операция будет не в классическом варианте, когда применяются танки и бронетехника. Прямых противостояний не предполагается, поэтому потерь у израильской армии не будет. Территория просто будет стерта с лица земли авиаударами и высокоточным оружием. Уже сейчас половина зданий уничтожена», - говорил собеседник НСН.
Ранее, утром 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС, выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
После этого армия обороны Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов, передает «Радиоточка НСН».
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