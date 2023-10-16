В Палестине подтвердили возобновление Израилем подачи воды в сектор Газа
16 октября 202321:49
Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль подтвердил подачу воды в сектор Газа. Его слова приводит ТАСС.
При этом уточняется,что вода поступает в регион в ограниченном объеме.
«Есть такая информация, что сегодня они начали чуть-чуть открывать воду», - сказал Нофаль.
Ранее вечером Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на ТАСС сообщил, что Израиль возобновил подачу воды в южную часть сектора Газа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru