СМИ: Глава Службы безопасности Израиля признал, что пропустил атаку ХАМАС

Отмечается, что об этом руководитель израильской контрразведки заявил в письме сотрудникам службы. В тексте говорится, что принятых предупредительных меры оказалось недостаточно и служба не смогла обеспечить условия для предотвращения этой атаки.

«Как человек, который руководит организацией, говорю: ответственность лежит на мне», - написал Бар.

Ранее иранское агентство Tasnim заявило, что радикальное палестинское движение ХАМАС отрабатывало нападение на Израиль на протяжении четырех лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

