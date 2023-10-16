СМИ: Глава Службы безопасности Израиля признал, что пропустил атаку ХАМАС

Глава Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар признал личную ответственность за то, что его ведомство пропустила атаку боевиков ХАМАС на территорию страны 7 октября, сообщает портал Ynet.

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Отмечается, что об этом руководитель израильской контрразведки заявил в письме сотрудникам службы. В тексте говорится, что принятых предупредительных меры оказалось недостаточно и служба не смогла обеспечить условия для предотвращения этой атаки.

«Как человек, который руководит организацией, говорю: ответственность лежит на мне», - написал Бар.

Ранее иранское агентство Tasnim заявило, что радикальное палестинское движение ХАМАС отрабатывало нападение на Израиль на протяжении четырех лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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