«Сохранение мира»: В Совфеде назвали РФ посредником между Израилем и Палестиной

Американцы и европейцы всегда занимали произраильскую сторону, а Россия старалась сохранять нормальные отношения с Израилем и Палестиной, отметил в эфире НСН сенатор Сергей Цеков. 

Россия не будет занимать чью-то сторону в конфликте на Ближнем Востоке, Москва будет выступать посредником между Израилем и Палестиной, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в войне Израиля с палестинскими боевиками ХАМАС он поддерживает Палестину. При этом глава республики отметил, что он против этой войны, которая «может перерасти в нечто большее». Кадыров также заявил, что чеченские подразделения могут выступить в качестве миротворцев. Сергей Цеков отметил, что РФ будет поддерживать нормальные отношения как с Израилем, так и с Палестиной.

«У нас курс один – это сохранение мира на Ближнем Востоке. В этой ситуации, которая складывается сейчас и складывалась в регионе, мы всегда были очень хорошим посредником. Если американцы и европейцы занимали в основном произраильскую сторону, то наша страна старалась сохранять нормальные отношения и быть посредником между Израилем и Палестиной. Мы будем и дальше поддерживать нормальные отношения с двумя странами. При этом понятное дело, что из наших уст может звучать и критика в адрес как Израиля, так и Палестины», - сказал Цеков.

Кроме того, сенатор отметил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке нет рисков дестабилизации ситуации в самой России с учетом большой мусульманской общины внутри страны.

«У нас приличная мусульманская община. Но в данном случае она хорошо понимает все те процессы, которые происходят, в частности, на Ближнем Востоке. Наша мусульманская община не будет выступать против представителей еврейской общины в России, это совершенно исключено. У нас в вопросах внутренней и внешней политики представители разных вероисповеданий и национальностей, они находят нормальный, неконфликтный язык», - резюмировал Цеков.

Ранее, утром 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС, выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

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После этого армия обороны Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Палестинское информагентство WAFA 10 октября сообщило, что число палестинцев, погибших в секторе Газа от атак израильской армии, выросло до 704, ранения получили 3,9 тысячи человек. При этом в Израиле от атак боевиков ХАМАС, по данным газеты Haaretz, погибли 900 человек, еще 2,4 тысячи получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ахмет Закоут
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