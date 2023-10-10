«Сохранение мира»: В Совфеде назвали РФ посредником между Израилем и Палестиной

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в войне Израиля с палестинскими боевиками ХАМАС он поддерживает Палестину. При этом глава республики отметил, что он против этой войны, которая «может перерасти в нечто большее». Кадыров также заявил, что чеченские подразделения могут выступить в качестве миротворцев. Сергей Цеков отметил, что РФ будет поддерживать нормальные отношения как с Израилем, так и с Палестиной.

«У нас курс один – это сохранение мира на Ближнем Востоке. В этой ситуации, которая складывается сейчас и складывалась в регионе, мы всегда были очень хорошим посредником. Если американцы и европейцы занимали в основном произраильскую сторону, то наша страна старалась сохранять нормальные отношения и быть посредником между Израилем и Палестиной. Мы будем и дальше поддерживать нормальные отношения с двумя странами. При этом понятное дело, что из наших уст может звучать и критика в адрес как Израиля, так и Палестины», - сказал Цеков.

Кроме того, сенатор отметил, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке нет рисков дестабилизации ситуации в самой России с учетом большой мусульманской общины внутри страны.

«У нас приличная мусульманская община. Но в данном случае она хорошо понимает все те процессы, которые происходят, в частности, на Ближнем Востоке. Наша мусульманская община не будет выступать против представителей еврейской общины в России, это совершенно исключено. У нас в вопросах внутренней и внешней политики представители разных вероисповеданий и национальностей, они находят нормальный, неконфликтный язык», - резюмировал Цеков.

Ранее, утром 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС, выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.