Небензя: Голосование в СБ ООН показало, кто за перемирие на Ближнем Востоке
Голосование в Совбезе ООН по российскому проекту резолюции, призывающей к прекращению огня в зоне конфликта Израиля и Палестины, показало, кто на самом деле выступает за перемирие. Об этом заявил постпред РФ Василий Небензя.
Ранее СБ ООН не принял документ по обострению палестино-израильского конфликта, напоминает Ura.ru. Резолюцию поддержали Россия, Китай, ОАЭ, Габон, Мозамбик, выступили против США, Великобритания, Япония и Франция.
Небензя назвал голосование показательным, пишет RT.
«Оно наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто ... блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели», — цитирует дипломата РИА Новости.
По мнению Небензи, Совбез вновь оказался «заложником эгоистических устремлений» западных делегаций, которые поставили крест на ожиданиях, что СБ остановит конфликт на Ближнем Востоке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru