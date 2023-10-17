Небензя: Голосование в СБ ООН показало, кто за перемирие на Ближнем Востоке

Ранее СБ ООН не принял документ по обострению палестино-израильского конфликта, напоминает Ura.ru. Резолюцию поддержали Россия, Китай, ОАЭ, Габон, Мозамбик, выступили против США, Великобритания, Япония и Франция.

Небензя назвал голосование показательным, пишет RT.

«Оно наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто ... блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели», — цитирует дипломата РИА Новости.

По мнению Небензи, Совбез вновь оказался «заложником эгоистических устремлений» западных делегаций, которые поставили крест на ожиданиях, что СБ остановит конфликт на Ближнем Востоке.

