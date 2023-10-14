Россия предложила СБ ООН призвать в резолюции к перемирию на Ближнем Востоке
Россия предложила Совету Безопасности ООН принять резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект документа.
«Считаем, что долгосрочное решение палестино-израильского конфликта возможно только мирными средствами. Призываем к немедленному, долгосрочному прекращению огня, которое будут уважать все стороны», — указано в проекте.
В тексте резолюции говорится, что Совбез ООН осуждает насилие и боевые действия в отношении гражданских и акты терроризма. Также в документе международная организация призывает освободить заложников, начать беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и создать условия для безопасной эвакуации мирного населения.
Кроме того, в проекте резолюции говорится о «серьезной озабоченности эскалацией насилия», в частности, большим числом жертв среди гражданских. Документ подчеркивает, что палестинское и израильское мирное население должно «находиться под защитой».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru