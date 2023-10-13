«Ультиматум и уничтожение!»: Израиль откажется от классической наземной операции в Газе

«Очевидно, что происходит акция уничтожения арабского населения в секторе Газа. Сектор Газа может перестать существовать как городской объект, это территория площадью примерно с Москву, только вытянутая. И вся эта территория может быть уничтожена. Отселение арабов с этой территории означает только одно – окончательное решение вопроса сектора Газа. Это ультиматум, за которым последует наземная операция. Будет уничтожено все», - сказал он.

Подберезкин считает, что Израиль откажется от классической наземной операции в секторе Газа и будет уничтожать все объекты с воздуха.

«Наземная операция будет не в классическом варианте, когда применяются танки и бронетехника. Прямых противостояний не предполагается, поэтому потерь у израильской армии не будет. Территория просто будет стерта с лица земли авиаударами и высокоточным оружием. Уже сейчас половина зданий уничтожена. А дальше пройдется бронетехника, чтобы все это дело разровнять. Ситуацию неуместно сравнивать с Артемовском, потому что в Артемовске наносились удары только по военным объектам, а здесь наносятся удары по всем объектам, это массированное уничтожение всех объектов», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС в секторе Газа будет «стерто с лица земли». По его словам, на кону сейчас судьба самого Израиля, передает «Радиоточка НСН».

