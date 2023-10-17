Армия Израиля заявила об авиаударе по штаб-квартире ХАМАС
Израильские самолеты ударили по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля, передает РИА Новости.
«Истребители ... нанесли удар по штаб-квартире террористической организации ХАМАС и убили военного агента ХАМАС», — указано в заявлении.
Кроме того, ЦАХАЛ утверждает, что ночью израильские военные ударили по военным объектам ХАМАС и «Джихада». Кроме того, Израиль нанес удары по банку, который использовался для финансирования палестинского движения, пишет Ura.ru.
За ночь израильская армия атаковала более 200 военных объектов, отмечает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия Израиля заявила об авиаударе по штаб-квартире ХАМАС
- Небензя: Голосование в СБ ООН показало, кто за перемирие на Ближнем Востоке
- Российские военные применили в зоне СВО новейшую огнеметную систему «Тосочка»
- СМИ: На болельщиков в Брюсселе напал известный спецслужбам выходец из Туниса
- Поэт Ревякина: Звезда КВН Сергей Сивохо доживает последние часы
- Депутат Хамзаев предложил проверить Чубайса на вывод капитала из России
- Путин прибыл в Китай для участия в форуме «Один пояс - один путь»
- В Иране допустили возможность «любых превентивных мер» против Израиля
- Матч между сборными Швеции и Бельгии отменили после стрельбы в Брюсселе
- В ХАМАС заявили о намерении обменять заложников на 6 тысяч палестинцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru