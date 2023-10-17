Армия Израиля заявила об авиаударе по штаб-квартире ХАМАС

«Истребители ... нанесли удар по штаб-квартире террористической организации ХАМАС и убили военного агента ХАМАС», — указано в заявлении.

Кроме того, ЦАХАЛ утверждает, что ночью израильские военные ударили по военным объектам ХАМАС и «Джихада». Кроме того, Израиль нанес удары по банку, который использовался для финансирования палестинского движения, пишет Ura.ru.

За ночь израильская армия атаковала более 200 военных объектов, отмечает РЕН ТВ.

